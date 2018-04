Vadão convoca seleção e garante Marta, Formiga e Cristiane na Olimpíada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a convocação das 18 atletas que vão defender o Brasil no futebol feminino dos Jogos Olímpicos do Rio. A lista praticamente não traz surpresas e conta com Marta, Cristiane e Formiga. A meio-campista, de 38 anos, aliás, vai para a sexta Olimpíada, um recorde entre atletas mulheres no País.

Vadão convocou praticamente o mesmo elenco que disputou dois amistosos contra o Canadá em junho - ganhou o primeiro por 2 a 0 e perdeu o segundo por 1 a 0. A única alteração foi no gol, com a substituição de Luciana por Aline, ambas da seleção permanente. Bárbara é a titular da equipe.

Luciana foi formalmente acusada pelo Rio Preto de entregar a final do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Ela jogou muito mal tanto na partida de ida (vitória do Rio Preto por 1 a 0) quanto na volta (vitória do Flamengo por 2 a 1). Ela nega que tenha feito corpo mole, mas sua atuação foi irreconhecível, muito distante de uma goleira de nível de seleção.

De resto, Vadão só fez cortes, deixando de fora a meia Maurine, da seleção permanente, e a atacante Darlene (do Changchun Yatai). Darlene fica na lista de espera, junto com a própria goleira Luciana, a atacante Taís Guedes e a lateral Camila.

O treinador disse que convocou todas as atletas que desejou, mas que três delas ainda não se apresentaram. "A Bia, a Taís Guedes e a Marta ainda não se apresentaram. A maior resistência está na equipe coreana (Hyundai Steel Red Angels), porque a Bia teve contusão e estão segurando um pouco mais. Perante os problemas do masculino, esse nosso é o mínimo. A Marta está confirmada e virá no prazo estabelecido" garantiu.

Ele acredita que vai contar com as 18 atletas convocadas na Olimpíada. "O maior problema é a recuperação de atletas, que estão em fase final de recuperação. A antecedência da lista nos obriga a fazer uma lista assim, que consegue cercar", lamentou.

O Brasil está no Grupo A da Olimpíada e abre a competição dois antes da cerimônia de abertura. Em 3 de agosto, às 16h, joga contra a China, no Engenhão. No sábado, dia 6, encara a Suécia no mesmo estádio. Depois, no dia 9, recebe a África do Sul na Arena Amazônia. Avançam os dois primeiros de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO

Goleiras: Bárbara e Aline (ambas da seleção permanente);

Zagueiras: Bruna Benites (seleção permanente), Rafaelle (Changchun Yatai, China), Mônica (Orlando City) e Érika (PSG);

Laterais: Fabiana (Dalian Quanjian, China), Tamires (Fortuna Hjorring, Dinamarca) e Poliana (Houston Dash, EUA);

Meias: Thaisa, Formiga (ambas da seleção permanente), Andressinha (Houston Dash) e Marta (Rosengard, Suécia)

Atacantes: Debinha (Dalian Quanjian), Raquel (Changchun Yatai), Bia Zaneratto (Hyundai Steel Red Angels, Coreia do Sul), Andressa Alves (Montepellier) e Cristiane (PSG).