Vadão minimiza derrota da seleção feminina de futebol e mira Rio-2016

A derrota da seleção brasileira de futebol feminino no amistoso diante da França, no último sábado, não tirou o sono do técnico Vadão. Ele admitiu que não gostou do resultado de 2 a 1 na casa do adversário, em Le Havre, mas minimizou a queda e garantiu que o importante é chegar em forma para os Jogos Olímpicos do ano que vem, no Rio.

"Sempre buscamos a vitória, inclusive em amistoso, mas o nosso principal objetivo é fazer uma Olimpíada muito boa pra chegar à medalha de ouro inédito no futebol. Nada melhor do que se preparar contra as grandes seleções. Esses desafios nos trazem evolução. Temos que disputar com esse nível de adversário, independentemente do resultado. No mês que vem, vamos enfrentar duas vezes os Estados Unidos", lembrou.

A seleção ficou longe de seu melhor futebol e mesmo com o retorno de Marta, que não atuou nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, viu o adversário abrir 2 a 0 com certa facilidade. Gabriela Demoner ainda descontou, mas ficou nisso. Para Vadão, o resultado foi reflexo do pouco tempo de preparação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"No primeiro tempo, demoramos a entrar no jogo. Fizemos dois treinos com todas as jogadoras e isso atrapalhou um pouco, mas o importante é enfrentar dificuldades como aquelas que vamos encontrar nas Olimpíadas", disse.