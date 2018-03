Vanderlei Cordeiro de Lima está fora dos Jogos de Pequim

O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima não tem mais chances de disputar a Olimpíada de Pequim, em agosto. Com uma contusão muscular, ele anunciou nesta quarta-feira que não participará da Maratona de Praga, no próximo domingo, quando teria a sua última chance de conseguir a vaga olímpica. Vanderlei já fez o índice olímpico, mas tem apenas o quarto melhor tempo entre os maratonistas brasileiros (2h12min53), atrás de Marílson Gomes dos Santos, José Telles e Franck Caldeira - e o Brasil só pode levar três atletas nesta prova da Olimpíada. Assim, sua última chance de entrar nesse grupo de classificados seria no domingo, em Praga. Esta poderia ser a quarta participação olímpica de Vanderlei Cordeiro de Lima, que está com 38 anos. Ele entrou para a história do esporte mundial nos Jogos de Atenas, em 2004, quando liderava a maratona e foi atacado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan. Apesar disso, o brasileiro seguiu na prova e terminou com a medalha de bronze.