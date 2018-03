Vanderlei Cordeiro de Lima está fora dos Jogos de Pequim Destaque dos Jogos Olímpicos de Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima não estará em Pequim. Por causa de uma lesão, o maratonista perderá sua última chance de conseguir índice para a Olimpíada de agosto. Vanderlei disputaria a maratona de Praga no domingo para tentar vaga na equipe brasileira, mas não se recuperou de uma contusão sofrida em treinamento há seis semanas. "Exame médico comprovou que o atleta, mesmo em recuperação, ainda não está em condições de competir devido ao quadro inflamatório no músculo adutor da coxa esquerda", informou a BM&F, clube do atleta, em seu site nesta quarta-feira. Os brasileiros que obtiveram os três melhores tempos na maratona e estão classificados para os Jogos de Pequim são Marilson Gomes dos Santos, José Teles de Souza e Franck Caldeira, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Vanderlei é o quarto da lista e pode competir em Pequim caso algum deles desista, disse o assessor da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Vanderlei, que completa 39 anos em julho, foi símbolo dos Jogos de Atenas, há quatro anos, após ser empurrado por ex-padre irlandês quando liderava a maratona. Ele terminou a prova em terceiro lugar. (Reportagem de Tatiana Ramil)