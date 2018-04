Vanessa Chefer é convocada no heptatlo e Time Brasil passa a ter 461 atletas

"Estou muito feliz. Embora esperasse entrar pela cota por causa de minha marca, receber a notícia oficial tira um peso enorme de minhas costas. Minha família toda comprou ingresso para a Olimpíada e reservou hotel no Rio. Só faltava eu. Imagina se estava fácil", disse Vanessa.

No Troféu Brasil, ela precisava ter completado a prova de 800 metros, última do heptatlo, com um tempo um segundo mais rápido. Fez 2min16s, quando precisava de 2min15s. Depois da competição, ainda na Arena Caixa, disse estar segura de que estaria no Rio-2016.

A convocação dela já era provável desde segunda-feira e se tornou certa na terça, quando a IAAF confirmou que nem todas as 32 cotas do heptatlo haviam sido preenchidas, o que exigiria o chamado aos atletas subquentes no ranking mundial do período de classificação. Vanessa era a primeira dessa lista.

Com a convocação da heptatleta de 26 anos do Pinheiros, a delegação de atletismo do Brasil chega a 67 atletas. Ainda há a possibilidade de Mauro Vinicius da Silva, o Duda, e Laila Ferrer ganharam vaga, respectivamente, no salto em distância e no lançamento do dardo.

Com Vanessa, o Time Brasil passa a ter 461 atletas, bem acima da meta de 400 que inicialmente havia sido anunciada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ainda há a possibilidade de novas vagas no golfe feminino (depende de uma desistência) e na luta livre masculino (o Brasil solicitou convite e aguarda resposta). Assim, o Time Brasil poderia chegar a 465 atletas.