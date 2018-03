Venda de ingressos para Pequim 2008 é prorrogada após tremor

Os torcedores que compraram ingressos para os Jogos Olímpicos de Pequim na terceira rodada de vendas no país terão mais dez dias para pagar suas reservas, após o terremoto de segunda-feira que atingiu o sudoeste chinês e matou milhares de pessoas, disseram os organizadores dos Jogos. As reservas tinham que ser confirmadas através de pagamento até a última terça-feira, mas agora os torcedores têm até 23 de maio, após o pior terremoto ocorrido na China em três décadas, anunciou em comunicado o Centro Olímpico de Ingressos. O sistema de reservas online continuará em funcionamento até o dia 9 de junho, como planejado, apesar de os ingressos para vários eventos em Pequim e Hong Kong já estarem esgotados. A terceira janela de vendas de entradas na China começou com 1,38 milhão de reservas, em 5 de maio. Um total de 7 milhões de tickets estará disponível para o público. A Olimpíada de Pequim vai de 8 a 24 de agosto.