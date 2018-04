'Vila Olímpica é melhor e mais bonita que a de Sydney', rebate Paes

Após a delegação australiana rejeitar ficar nas instalações da Vila dos Atletas, aberta neste domingo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ironizou as críticas ao alojamento. Para o prefeito, a vila brasileira "é melhor e mais bonita que a de Sydney", onde a Olimpíada ocorreu em 2000. Paes ainda sugeriu colocar na vila um canguru para que os australianos se sintam mais "confortáveis" no espaço.

Nesta manhã, o Comitê Olímpico da Austrália relatou problemas no fornecimento de água, gás e eletricidade nos alojamentos. A delegação chegou a classificar as instalações de "inabitável" e adiou a entrada dos atletas na vila até que os problemas sejam resolvidos.

"A Vila foi entregue ao Comitê Organizador há dois meses, não está dessa forma (como dizem os australianos). Ter feito obras no prazo e no preço não significa fazer sem problemas nos primeiros dias. Vamos fazer os ajustes e esse será lugar incrível para se estar", disse Paes durante a cerimônia de inauguração da Vila.

"É um dia para se comemorar. A vila é incrível, mais bonita e melhor que a de Sydney. É natural que você tenha algum tipo de ajuste a fazer, mas vamos fazer os australianos se sentirem em casa aqui. Estou quase botando um canguru para pular na frente deles".

A previsão do comitê organizador Rio-2016 é que em até três dias sejam feitos os reparos nas instalações. A vila foi aberta por volta das 9h deste domingo, mas ainda não há um balanço oficial dos países já instalados. África do Sul, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Itália e Brasil são algumas das delegações confirmadas.

"A vila representa o mundo que sonhamos", disse o prefeito Eduardo Paes, na inauguração. O prefeito minimizou riscos de atentados terroristas durante os jogos. "As forças de segurança estão prontas, em contato com agências de inteligência brasileira e internacional. O Rio será o lugar mais seguro para se estar em agosto".