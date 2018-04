Você sabia? Primeiro Tarzan já foi campeão olímpico

Considerado uma das primeiras lendas da natação, o norte-americano Johnny Weissmuller, foi o primeiro homem que conseguiu nadar os 100m alcançando a marca em menos de um minuto. Naquela época, década de 20, o esporte ainda dava os seus primeiros passos e não existiam estruturas ou regras como conhecemos hoje.

Como atleta, Weissmuller virou o orgulho dos Estados Unidos, chegou a conquistar cinco medalhas de ouro em duas Olimpíadas, 1924 (Paris) e 1928 (Amsterdã), estabelecendo o total de 67 recordes mundiais. Mas, seu talento não parou por aí, por trás do atleta surgiu um dos maiores personagens do cinema, em 1932, Johnny Weissmuller foi o protagonista do filme 'Tarzan, o Homem Macaco'.

Foram doze filmes interpretando o personagem, que o tornaria uma celebridade de Hollywood. Nesta quinta-feira, a saga continua com a estreia do filme 'A Lenda de Tarzan', agora, interpretado pelo sueco Alexander Skarsgard.

CARREIRA DE JOHNNY WEISSMULLER

Com apenas sete meses, Weissmuller chegou aos Estados Unidos, o garoto nasceu em 1904, em Freidorf, um império Austro-Húngaro. Anos depois, em 1924, declarou que nasceu na Pensilvânia, assim, conseguiu disputar duas olimpíadas pelo país. Em Paris, conquistou medalha nos 100m livre, 400m livre e 4x200m. Em Amsterdã, o ouro veio nos 100m e no 4x200m, além do bronze no polo aquático. Seu recorde de 57s.6 permaneceu durante dez anos, entre 1924 e 1934. No dia 20 de janeiro de 1984, Johnny Weissmuller morreu em decorrência de um edema pulmonar.