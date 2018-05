Voltas da França, Itália e Espanha diminuirão número de ciclistas

Em comunicado conjunto nesta sexta-feira, as três voltas ciclísticas de três semanas do calendário internacional, as chamadas Grandes Voltas, anunciaram uma redução no número de vagas de inscrição. A medida vale lá para o ano que vem é a motivada, segundo os organizadores, por questões de segurança.

A partir de 2017, a Volta da França, o Giro D'Itália e a Volta da Espanha vão aceitar apenas oito ciclistas por equipes, um a menos do que o de costume. Ao mesmo tempo, voltas menores controladas por esses organizadores vão reduzir o número de atletas por time de oito para sete.

A decisão se justifica pelo constante número de acidentes vistos nas grandes voltas nos últimos anos, causados principalmente pelo amontoado de ciclistas no pelotão. Para os organizadores, a redução no número de ciclistas vai permitir maior controle.