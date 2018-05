Anderson Silva agradece apoio dos fãs brasileiros após derrota

Depois de 13 meses longe do octógono, Anderson Silva decepcionou em seu retorno ao UFC ao ser derrotado pelo inglês Michael Bisping, no último sábado, em decisão unânime dos juízes (triplo 48 a 47). Após esfriar a cabeça, o brasileiro usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs brasileiros.

"Jamais confunda derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias", divulgou Spider no Instagram. E complementou a mensagem: "Obrigado a todos os brasileiro pela torcida."

Nos comentários, alguns internautas criticaram a postura de Anderson Silva durante a luta. "Você começou perdendo a luta. Foi brincar perdendo. Se for assim sempre vai perder. Se liga", escreveu @audomero. Apesar disso, as mensagens de incentivo foram predominantes. "@spiderandersonsilva sempre será nosso eterno campeão e não há dúvidas que é um grande vencedor!!!", publicou @eduardo8271. O fã @marcosferraz23O adotou o mesmo tom no discurso: "Melhor de todos os tempos, muito bom ver você de volta com sua maneira verdadeira que é só sua!!!"