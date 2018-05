AO VIVO - Veja a pesagem do UFC SP com Minotouro e Thominhas

Os 24 lutadores estão prontos para o UFC SP, que será realizado neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera. A luta principal do último evento do ano no País será entre Minotouro e Ryan Bader, numa revanche do combate disputado em 2010 e que teve vitória do norte-americano.

O card preliminar está marcado para iniciar às 21 horas e terá seis 12 lutas, sendo uma das mais esperadas o duelo entre Cézar Mutante e Jack Hermansson. O card principal está previsto para começar à meia-noite e terá também seis lutas, com destaque para Thominhas Almeida, Claudia Gadelha e Warlley Alves, além de Minotouro.