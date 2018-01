Aos 39, Acelino Popó volta aos ringues com apoio de Neymar

Um dia antes de Acelino Popó Freitas voltar oficialmente aos ringues, o clima de expectativa domina as conversas dos fãs de pugilismo em Santos, litoral sul de São Paulo. Neste sábado, aos 39 anos, mais de 20 dedicados ao pugilismo, Popó enfrenta o argentino Mateo "El Chino" Veron, de 26 anos, em combate válido pela categoria médio-júnior (até 69,9 kg).

Acelino Freitas não participa de uma luta oficial desde 2012. Com quatro títulos mundiais na carreira, em duas categorias, tem 41 lutas, sendo 39 vitórias (33 por nocaute) e duas derrotas (para Diego Corrales, em 2004, e Juan Díaz, em 2007 - ambas por desistência).

Nesta semana, Neymar, craque do Barcelona e também da seleção brasileira, usou sua conta no Facebook para dar apoio ao pugilista. "Força Popó !!! Dia 15/08 eu e o Brasil inteiro estaremos com você !! #arenasantos #boxebrasil #ocampeaovoltou", escreveu o jogador brasileiro.

O evento realizado na Arena Santos, que fica na Avenida Rangel Pestana, 184, no bairro da Vila Mathias, começa às 19h30. Estão previstos oito combates antes de Popó subir ao ringue, com destaque para a luta entre Vitor Freitas - sobrinho de Acelino freitas - e Sydney Siqueira, valendo o título brasileiro na categoria 61 kg. As atenções também estão voltadas para o santista Felipe Moledas (Memorial), que encara Edilson Pânico.

No começo do mês Popó fez luvas (simulação de luta) na academia Memorial, em Santos. No treino, ele enfrentou oito rounds de três minutos, quatro contra o sobrinho Vitor e mais quatro contra Paulo Soares. Alguns dias depois, enfrentou mais dez rounds.

HISTÓRIA

Acelino Freitas nasceu em Salvador, Bahia, no bairro da Cidade Nova, região da Baixa de Quintas, no dia 21 de setembro de 1975. Recebeu o apelido de Popó de sua mãe, Zuleica Freitas, em referência ao barulho que fazia quando mamava. Seu pai, Niljalma Freitas, era pugilista. Até conquistar o primeiro título mundial, Popó morava com os pais e os três irmãos em um casebre de 6,75 m².

Seus treinamentos básicos são feitos na cidade natal, onde construiu um ginásio voltado para a preparação de novos talentos. Antes de cada luta, costuma finalizar a preparação nos Estados Unidos.

Força Popó !!Dia 15/08 eu e o Brasil inteiro estaremos com você !!#arenasantos #boxebrasil #ocampeaovoltouPopó Freitas Posted by Neymar Jr. on Sexta, 7 de agosto de 2015

O evento deste sábado tem patrocínio da Memorial Necrópole Ecumênica e apoio da Prefeitura de Santos, por meio da Secretaria de Esportes.

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS

Internet: http://www.compreingressos.com/espetaculos/4794-popo-vs-veron

Bilheteria da Arena Santos - Avenida Rangel Pestana, 184

Teatro Coliseu - R. Amador Bueno, 237

Memorial - Rua Nilo Peçanha, 50

Auto Posto Clean Car - Av. Washington Luiz, 434

Auto Posto Via Praia - Rua Alexandre Martins, 61

Academia Evolution - Av. Floriano Peixoto, 284

Agonn Academia - Rua Jorge Tibiriçá, 9

Fitness Shop - Praiamar Shopping, piso térreo, lj 128