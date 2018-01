Após derrota para Mayweather, Pacquiao voltará em 9 de abril

Manny Pacquiao irá retornar aos ringues em 9 de abril, pela primeira vez desde que perdeu para Floyd Mayweather Jr., e seu adversário será um velho conhecido. O promotor Bob Arum informou que Pacquiao vai lutar com Timothy Bradley no MGM Grand em Las Vegas. Será a terceira luta entre os dois oponentes.

Também será o primeiro combate desde que o filipino perdeu por decisão dos árbitros para Mayweather, na luta mais lucrativa da história do boxe. Nesse combate, Pacquiao voltou a machucar o ombro e foi ineficaz diante da velocidade do norte-americano, que triunfou por decisão unânime.

Muitos consideram que Pacquiao ganhou a primeira luta contra Bradely em 2012, mas os juízes deram a vitória ao norte-americano. Na revanche, o filipino teve amplo domínio e venceu por decisão dos árbitros.

Lee Samuels, porta-voz da empresa promotora Top Rank, afirmou que Pacquiao recebeu um adiantamento de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 7,9 milhões) de uma bolsa de US$ 20 milhões (R$ 79 milhões).

Esta luta, evidentemente, não contará com a promoção da anterior de Pacquiao. Porém, o filipino declarou anteriormente que só faria mais um combate antes de se candidatar ao Senado do seu país. Atualmente, ele é deputado nas Filipinas.

Bradley (33 vitórias, um empate e uma derrota, cm 13 nocautes) vem uma vitória impressionante sobre Bradon Ríos, no mês passado, em Las Vegas. Pacquiao (57 vitórias, seis derrotas e dois empates, com 38 nocautes) passou por uma cirurgia no ombro direito após a derrota para Mayweather. Ele não revelou estar contundido antes da luta, mas posteriormente afirmou que se contundiu durante um treinamento e voltou a sentir o problema no combate.