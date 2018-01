Após prometer cinturão, Anderson Silva apaga mensagem

Três horas depois de escrever uma mensagem em sua conta no Facebook garantindo que irá recuperar o cinturão do peso-médio do UFC, Anderson Silva apagou o texto, escrito em português e em inglês, e deixou apenas a foto do pôster do seu próximo duelo. "Pode esperar vou pegar meu cinturão de novo. I will get my belt back. I am back!!", havia publicado na rede social.

A luta marcada para o dia 27 de fevereiro, em Londres, com Michael Bisping marca o retorno do brasileiro ao octógono. O último duelo de "Spider" foi contra Nick Diaz, em janeiro, quando os dois lutadores foram pegos no exame antidoping. Após ser julgado, Anderson Silva foi suspenso por um ano; punição acaba no dia 31 de janeiro de 2016.

O brasileiro, que soma quatro vitórias em quatro lutas na Inglaterra, não entra em ação em Londres desde 2006, quando nocauteou o americano Tony Fryklund com uma cotovelada pelo torneio local Cage Rage. Bisping também nunca foi derrotado em suas 16 lutas em casa, sendo seis pelo UFC.