Após troca de rival, Esquiva vence e segue invicto como profissional

O boxeador brasileiro Esquiva Falcão conquistou mais uma vitória em sua carreira de profissional na madrugada deste sábado, na cidade norte-americana de Fresno. Ele derrotou o porto-riquenho Luis Gustavo Hernández por decisão unânime dos juízes e manteve a invencibilidade em sua carreira de profissional, agora com 16 vitórias seguidas.

O rival do brasileiro foi definido de última hora porque o local Gerardo Ibarra, que seria seu adversário, desistiu a 48 horas da luta e a organização do confronto precisou encontrar um novo oponente para Esquiva. É a segunda vez que Ibarra desiste de um duelo com o brasileiro.

Fala Brasil. Obrigado a todos que assistiram minha luta. Foi um combate duro contra o atleta de Porto Rico. Minha 16ª vitória na carreira. Quero homenagear a todos os envolvidos na tragédia com a delegação da Chape. #luto #ForçaChape Um vídeo publicado por Esquiva Falcao Oficial (@esquivafalcao) em Dez 2, 2016 às 8:55 PST

Sem o americano pela frente, Esquiva foi para cima de Hernández e chegou a levar um susto no sétimo round, quando balançou diante do rival, mas não caiu. Na sequência, retomou o controle da luta e se manteve superior, o que foi confirmado pela decisão dos juízes. O porto-riquenho vinha de 15 vitórias (8 nocautes) e duas derrotas.

Com mais uma vitória em sua bem-sucedida carreira profissional até agora, Esquiva só voltará a lutar no próximo ano. Data e adversário ainda não foram definidos.