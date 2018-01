Após UFC confirmar luta, Bisping já provoca Anderson Silva

Apenas um dia depois da confirmação da luta entre Michael Bisping e Anderson Silva, o lutador cipriota já iniciou as provocações contra o brasileiro. Bisping, radicado na Inglaterra, é conhecido no UFC pelas provocações aos rivais e desta vez não perdeu tempo. A luta será realizada no dia 27 de fevereiro, em Londres.

Nas redes sociais, Bisping fez referência ao teste antidoping que afastou o brasileiro do octógono do UFC nos últimos meses. "Te vejo em Londres, amigo. Deixe o Viagra fora disso #testesurpresa", escreveu o rival de Anderson Silva, em sua página no Twitter.

@SpiderAnderson see you in London my friend! Just leave the viagra out of it! #randomtesting — michael (@bisping) 24 dezembro 2015

O brasileiro voltará a competir pouco depois de cumprir a suspensão de um ano, consequência do teste positivo para substâncias proibidas em exames realizados antes e depois de sua última luta, contra o norte-americano Nick Diaz, no dia 31 de janeiro deste ano, em Las Vegas.

Julgado pela Comissão Atlética de Nevada, em agosto passado, o astro do UFC foi multado em 30% do valor da bolsa de US$ 600 mil (US$ 180 mil) que recebeu, perdeu o bônus de US$ 200 mil pela vitória e teve o resultado do confronto transformado em "No Contest" (luta sem resultado).

Depois de inicialmente se dizer inocente, Anderson Silva admitiu, na audiência realizada em agosto nos Estados Unidos, que fez uso de um medicamento para melhora de desempenho sexual, daí a provocação de Bisping ao citar o "viagra".

Na época, Anderson Silva alegou que o medicamento foi lhe dado por um amigo que trouxe o remédio da Tailândia, sendo que a defesa do atleta alegou que um dos suplementes utilizados pelo brasileiro estava contaminado.