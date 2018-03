Após vitória no UFC Orlando, Jéssica Andrade revela: 'Vou pedir para lutar no Rio'

Jéssica Andrade mostrou que está pronta para disputar o cinturão peso-palha do UFC depois de derrotar Tecia Torres por decisão unânime no último sábado, no UFC Orlando. Mas, quem pensa que o próximo combate de brasileira será pelo título, pode estar enganado.

+ Jéssica Andrade exalta adversária: 'Lutar com a Tecia Torres é uma honra'

Em entrevista exclusiva ao Estado, a brasileira revelou que, ao superar Tecia, vai pedir um combate no UFC Rio. "Até hoje na minha carreira toda eu só fiz duas lutas no Brasil pelo UFC e já estou sentido falta. Mas, faz parte, vamos ver o que vai acontecer. Com a vitória eu com certeza vou pedir para lutar no Rio", afirmou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da vontade de pisar no octógono brasileiro, Jéssica conta que não será tarefa fácil garantir uma resposta positiva do Ultimate. "Tudo o que eu queria era lutar no Rio, mas não como vai ser, se a organização vai querer. Se tudo der certo eu vou disputar o cinturão, só não sei se será agora ou vou ter outra luta antes. Eles (UFC) são muito imprevisíveis", disse.

O UFC Rio está marcado para o dia 12 de maio, sendo assim, a brasileira teria um curto tempo de preparação entre o seu último duelo e o próximo, algo que não incomoda: "Eu lutaria sem problema nenhum, já estou acostuma a sair de um camp e entrar em outro. O corpo já está condicionado para continuar nos treinamentos. Agora é só saber o adversário e com certeza seria muito bom voltar para o Brasil."

Entre os duelos já confirmados para o UFC Rio, o destaque vai parar Vitor Belfort e Lyoto Machida. O combate marca a despedida do "Fenômeno", que irá se aposentar. Questionada sobre o possível resultado da luta, Jéssica não hesita em dizer quem sairá com a vitória: "O Vitor sempre foi um cara muito agressivo e o Lyoto trabalha muito bem no contragolpe, acredito que nessa luta o Lyoto vence. Ele é muito imprevisível, não dá para saber o que vai acontecer e quando você vê a mão dele já entrou. O Vitor perde muito gás rápido, o Lyoto vai levar essa para casa", finalizou.

Veja as lutas que já estão confirmadas no UFC Rio 9 até o momento:

Peso-galo: Amanda Nunes x Raquel Pennington

Peso-médio: Vitor Belfort x Lyoto Machida

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Peso-leve: Davi Ramos x Nick Hein

Peso-meio-médio: Alberto Miná x Ramazan Emeev

Peso-pesado: Júnior Albini x Alexey Oleynik

Peso-médio: Cézar Mutante x Karl Roberson