Arena do Palmeiras deve receber UFC no 2º semestre de 2015

O interesse do UFC em levar o evento para o novo estádio do Palmeiras deixa de ser uma obsessão e se transforma em realidade. Em entrevista coletiva após o último evento da temporada, em Barueri, o diretor de desenvolvimento internacional da organização Marshall Zelaznik revelou que as negociações já foram iniciadas e o ultimate planeja um evento no segundo semestre de 2015 na nova arena.

"Já havia mencionado da última vez que estava esperando o estádio do Palmeiras ser construído. Barueri é incrível, assim como o estado de São Paulo. Os lutadores e as pessoas estão falando disso e o estádio do Palmeiras está na nossa mira", afirmou Zelaznik.

O primeiro evento oficial do UFC na Allianz Parque ocorreu na última quinta-feira. Os treinos foram realizados em um espaço de grama sintética. O setor fica em uma das curvas da arena, local com capacidade para receber até 12 mil pessoas.

CONFIRA OS RESULTADOS DO UFC FIGHT NIGHT EM BARUERI:

CARD PRINCIPAL

Renan Barão ganhou de Mitch Gagnon por finalização no terceiro round

Patrick Cummins derrotou Antonio Carlos "Cara de Sapato" Junior por decisão unânime

Rashid Magomedov venceu Elias Silvério por nocaute técnico no terceiro round

Erick Silva ganhou de Mike Rhodes por finalização no primeiro round

Daniel Sarafian venceu Junior Alpha por nocaute técnico no segundo round

CARD PRELIMINAR

Marcos Pezão venceu Igor Pokrajac por nocaute técnico no primeiro round

Renato Carneiro ganhou de Tom Niinimaki por nocaute técnico no segundo round

Hacran Dias venceu Darren Elkins por decisão unânime

Leandro Issa ganhou de Ulka Sasaki por nocaute técnico no segundo round

Tim Means derrotou Marcio Lyoto por decisão dividida

Vitor Miranda venceu Jake Collier por nocaute técnico no primeiro round