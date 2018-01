Astros do boxe, Cotto e Canelo confirmam confronto em novembro

Meses após a "luta do século" entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, o confronto entre o mexicano Miguel Cotto e o dominicano Saul ''Canelo'' Alvarez não é nem a "luta do ano", mas é, provavelmente, o combate mais aguardado da atualidade. Os dois astros do boxe chegaram finalmente a um acordo e vão se enfrentar em 21 de novembro, em Las Vegas.

O anúncio oficial foi feito na segunda-feira à noite, em Hollywood, e o combate, de peso combinado, vai valer o cinturão dos médios do Conselho Mundial de Boxe, atualmente sob a posse de Cotto.

Foram anos de especulações sobre um confronto entre os dois mais amados boxeadores latinos da atualidade. Os valores das bolsas dos boxeadores não foram divulgados, mas devem só devem ficar abaixo daquelas pagas a Mayweather e Pacquiao na luta do século.

O confronto será na Mandalay Bay Arena, em Las Vegas, menor do que os outros locais especulados: MGM Grand Garden (local que recebeu a "luta do século), Madison Square Garden (em Nova York) e o estádio do AT&T Stadium (estádio de futebol americano em Dallas, no Texas).

Saúl Álvarez, de apenas 25 anos, é a estrela ascendente do boxe mexicano, agenciado pela lenda Oscar De La Hoya. Já tem 47 lutas no cartel, com 45 vitórias (sendo 32 por nocaute), um empate e uma derrota. Só foi vencido por Floyd Mayweather, em 2013, quando perdeu o cinturão dos médio-ligeiros do CMB.

Cotto, por sua vez, já está com 34 anos. No cartel, tem 44 lutas, com 40 vitórias (33 delas por nocaute). O veterano já perdeu de Pacquiao (em 2012), Mayweather (2012). Há um ano, venceu o argentino Sergio ''Maravilha'' Martínez para assumir o cinturão dos médios da CMB. Na carreira, já foi campeão de quatro categorias de peso diferente.