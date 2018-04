Britânico Joshua fará 1ª defesa do cinturão dos pesos pesados

Anthony Joshua vai fazer a primeira defesa do seu título da Federação Internacional de Boxe entre os pesos pesados no dia 25 de junho, em Londres. O lutador britânico afirmou que seu adversário nessa luta será anunciado em uma data posterior.

Joshua nocauteou o norte-americano Charles Martin no segundo round de combate realizado no início deste mês na Arena 02, em Londres, para conquistar o título mundial. E o palco da defesa do seu cinturão será o mesmo.

"Eu mal posso esperar para estar de volta e estou ansioso para lutar mais uma vez", disse Joshua, que foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, antes de profissionalizar. Desde então, o britânico disputou 16 lutas e venceu todas, sempre por nocaute.

O promotor que cuida da carreira do britânico originalmente planejava realizar a primeira defesa de título de Joshua no Estádio de Wembley, em 9 de julho, na mesma data da revanche entre Tyson Fury, campeão no peso pesado na Associação Mundial de Boxe e na Organização Mundial de Boxe, contra Wladimir Kltischko. Agora, porém, optou por marcar a luta para o mês de junho.