Campeão olímpico no Rio-2016, francês Tony Yoka é suspenso por doping no boxe

Campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, o boxeador francês Tony Yoka foi suspenso por um ano por doping, nesta quarta-feira, pela Federação de Boxe da França. De acordo com a entidade, ele foi punido por não comparecer em três testes seguidos antidoping nos últimos anos.

Segundo a Federação, o atleta de 25 anos não realizou os testes em três ocasiões entre setembro de 2016 e julho de 2017, justamente no período em que se profissionalizou, após faturar a medalha de ouro no Rio, em agosto de 2016.

A suspensão de um ano poderá ser ampliada, caso a Agência Antidoping da França decida por uma punição mais dura nas próximas semanas. Yoka era uma das estrelas do esporte olímpico francês e é considerado uma das celebridades esportivas da França, principalmente após faturar o ouro olímpico no Rio, junto de sua esposa Estelle Mossely, que também levou o ouro no boxe.

Desde que se tornou profissional, Yoka venceu as três primeiras lutas que disputou. Seu próximo confronto seria contra o compatriota Cyril Leonet, ex-campeão dos pesados, no dia 7 de abril.