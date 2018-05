Com show de Elizeu Capoeira, brasileiros dominam card preliminar no UFC Rio

Com cinco vitórias brasileiras, o card preliminar do UFC Rio agitou o público na Jeunesse Arena neste sábado. Quem garantiu o destaque brasileiro foi Elizeu Capoeira ao derrotar Sean Strickland por nocaute, ainda no primeiro round. Entre os estrangeiros, o sueco Jack Hermansson recebeu o carinho dos brasileiros após assegurar a vitória sobre Thales Leites, mesmo com uma lesão na costela.

Elizeu Capoeira mostrou que não estava para brincadeira e justificou o seu apelido no Rio. Ele mandou um belo giro de capoeira antes de nocautear Sean Strickland, conquistando sua quinta vitória seguida. "Acredito que vou estar entre os melhores da minha categoria. É difícil, mas eu acredito", disse o peso meio médio após o triunfo.

Antes de Elizeu, a luta válida pela categoria peso médio dividiu a torcida. De um lado, o carioca Thales Leites entrou no octógono com a responsabilidade de responder o apoio dos fãs em casa. Do outro, o sueco Jack Hermansson chegou para mostrar resistência e agradar os brasileiros.

Ambos foram protagonistas de uma das lutas mais duras do card preliminar. No chão em praticamente todo o segundo round, Thales tentou incansavelmente garantir a vitória por finalização, mas teve pela frente um adversário resistente, que superou uma lesão, levou a luta para o terceiro assalto, e garantiu a vitória por nocaute técnico.

Misturando a emoção com a dor, Jack Hermansson saiu do octógono chorando. "Quebrei minha costela no primeiro round. Nunca senti uma dor tão terrível", disse. "Mas quando eu acerto, termino a luta", completou o sueco.

Quem abriu as vitórias para o Brasil foi Markus Maluko, ao finalizar James Bochnovic e dar uma aula de mata-leão. Ele agradeceu a presença dos fãs e afirmou: "Sem vocês, não tem show. Treinei muito e consegui dar essa vitória para vocês. Aqui no Brasil, quem tem que ganhar é brasileiro."

Para fechar o card preliminar, Cézar Mutante deu show dentro e fora do octógono. Ele garantiu a quinta vitória brasileira ao derrotar Karl Roberson por finalização. Depois de buscar a luta no chão e ser superior ao americano, ele conseguiu apagar o rival dentro do octógono e só comemorou a vitória depois da recuperação de Roberson .

Após o combate, Mutante se colocou no posto de pedir sua próxima luta e desafiou Paulo Borrachinha. "Eu não esqueci de você", finalizou.

RESULTADOS:

Peso médio: Cézar Mutante venceu Karl Roberson por finalização

Peso pesado: Alexey Oleynik venceu Júnior Albini por finalização

Peso leve: Davi Ramos venceu Nick Hein por finalização

Peso meio médio: Elizeu Capoeira derrotou Sean Strickland por nocaute

Peso meio médio: Warlley Alves venceu Sultan Aliev por nocaute técnico

Peso médio: Thales Leites perdeu para Jack Hermansson por nocaute técnico

Peso meio médio: Alberto Miná perdeu para Ramazan Emeev por decisão unânime

Peso médio: Markus Maluko venceu James Bochnovic por finalização