Comissão aprova e combate entre McGregor e Mayweather terá luvas menores

A Comissão Atlética de Nevada aprovou nesta quarta-feira o pedido de Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor para que o esperado combate entre eles seja disputado com luvas menores do que as usuais. Esta será mais uma excentricidade na luta de boxe entre um multicampeão da modalidade e um especialista em MMA, dono de cinturão no Ultimate Fighting Championship (UFC).

Tanto McGregor quanto Mayweather haviam manifestado o desejo de lutar com luvas menores. A comissão, então, decidiu atender o desejo dos lutadores e promoverá o combate com equipamentos de oito onças, e não de dez como estabelecido no regulamento. Trata-se de uma diminuição considerável, apesar de as luvas não ficarem tão pequenas quanto no MMA.

A diminuição das luvas aumenta a potência dos golpes e a possibilidade de um nocaute no aguardado combate. Por isso, foi bem vista pela comissão e seus dirigentes, já que deverá atrair ainda mais os olhares dos fãs de ambas as modalidades.

"A luta vai terminar em um nocaute, estou bastante confiante. E, provavelmente, será um nocaute cedo", declarou o agente de Mayweather, Leonard Ellerbe, que descartou que a diminuição no tamanho da luva seja uma vantagem pra McGregor.

Ainda nesta quarta, a Comissão Atlética de Nevada definiu que Robert Byrd será o árbitro principal do combate, enquanto os juízes laterais serão Burt Clements, Dave Moretti e Guido Cavalleri. A aguardada luta entre Mayweather e McGregor está marcada para o dia 26 de agosto, em Las Vegas.