Cyborg defende cinturão no UFC 219. Confira o card completo

O último evento do UFC no ano de 2017 acontecerá esta noite, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O destaque vai para a brasileira Cris Cyborg, que defende o cinturão peso-pena pela primeira vez diante de Holly Holm.

Além de Cyborg. Outros brasileiros estarão no octógono. Edson Barboza encara Khabib Nurmagomedov em duelo que pode definir um futuro desafiante do cinturão dos pesos leve e o jovem Matheus Nicolau terá sua chance no card preliminar contra Louis Smolka.

Confira o card completo do UFC 215:

Card principal

Peso pena: Cris Cyborg x Holly Holm

Peso leve: Khabib Nurmagomedov x Edson Barboza

Peso leve: Dan Hooker x Marc Diakese

Peso palha: Cynthia Calvillo x Carla Esparza

Peso meio-médio: Carlos Condit x Neil Magny

Card preliminar

Peso meio-pesado: Khalil Rountree x Michal Oleksiejczuk

Peso pena: Myles Jury x Rick Glenn

Peso médio: Marvin Vettori x Omari Akhmedov

Peso mosca: Louis Smolka x Matheus Nicolau

Peso galo: Tim Elliott x Mark De La Rosa