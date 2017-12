Dana White acha que Ronda Rousey não volta ao UFC

As derrotas para Holly Holm e Amanda Nunes podem ter encerrado passagem de Ronda Rousey pelo UFC. Após conversa com a norte-americana, o presidente da organização Dana White não acredita que ela voltará a lutar.

"Eu falei com Ronda no sábado pela manhã e ela está bem, tocando a vida. Pelo que conversamos, se eu tivesse que dizer agora - e eu não gosto de falar dessas coisas, porque cabe a ela decidir - eu diria que ela não lutará novamente. Na minha opinião Ronda Rousey já está aposentada e, a partir de agora, vai curtir a vida fora do octógono", disse o comandante do UFC em entrevista ao site Flo Combat.

Apesar de estar prestes a perder um dos maiores do MMA na atualidade, Dana se diz feliz e exalta o legado que a ex-campeã do peso-galo do Ultimate deixou no esporte.

"Estou feliz por ela. Ronda chegou ao UFC e mudou o mundo. Ela pôs o MMA feminino no mapa e protagonizou as maiores lutas da história do seu esporte. Espero que seus recordes possam ser quebrados. Não sei se isso é possível, mas torço para que seja".

Dona de um cartel de 12 vitórias e duas derrotas no MMA, Ronda Rousey conquistou uma medalha de bronze olímpica no judô, em Pequim-08, e foi campeã pan-americana no Rio, em 2007.

LONGE DO OCTÓGONO

Ainda sem falar com a imprensa depois de perder no UFC 207, em 31 de dezembro de 2016, Ronda Rousey deve focar agora em sua carreira de atriz e aproveitar o tempo livre. Segundo Dana, dinheiro para isso ela tem.

"A partir do momento em que perdeu, acho que ela passou a se perguntar o porquê de estar fazendo aquilo, e se aquela era toda a vida que ela teria. Acredito que Ronda quis experimentar outras coisas, e foi o que ela fez. Ronda tem muito dinheiro, muito mais do que pode gastar, a menos que comece a fazer loucuras, como Floyd Mayweather. Se você tem a quantidade de dinheiro que Ronda tem, você não precisa mais trabalhar na vida. Ela tem uma ótima casa em Venice, na Califórnia, e acho que seus planos são de se mudar para um lugar mais isolado".