Demian Maia enfrentará Gunnar Nelson no UFC 194

O UFC anunciou que o brasileiro Demian Maia enfrentará o islandês Gunnar Nelson pelos pesos-médios na edição 194. A luta ocorrerá no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, no dia 12 de dezembro. No mesmo evento, outro combate aguardado será entre os pesos-pena José Aldo e Connor McGregor, que valerá o título da categoria.

Maia soma 21 vitórias e seis derrotas no UFC e chega à edição 194 com três triunfos consecutivos. Em sua última luta, o brasileiro venceu Neil Magny em combate válido pelo UFC 190. O adversário do paulista, Gunnar Nelson, lutou 15 vezes pelo UFC e perdeu apenas um embate, para Rick Story em outubro do último ano.

Ambos os atletas são especialistas em jiu-jitsu. Um fator que pode pesar contra o brasileiro é a diferença de idade. Aos 37 anos, Demian Maia terá pela frente um adversário dez anos mais novo.

LUTAS CONFIRMADAS - UFC 194

Peso-pena: José Aldo x Conor McGregor

Peso-médio: Chris Weidman x Luke Rockhold

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Yoel Romero

Peso-galo: Urijah Faber x Frankie Saez

Peso-meio-médio: Demian Maia x Gunnar Nelson

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Colby Covington

Peso-meio-médio: Court McGee x Márcio Lyoto

Peso-leve: Léo Santos x Kevin Lee

Peso-leve: John Makdessi x Yancy Medeiros

Peso-leve: Joe Proctor x Magomed Mustafaev

Peso-palha: Tecia Torres x Michelle Waterson

Peso-pena: Max Holloway x Jeremy Stephens