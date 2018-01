Confiante, Aldo rebate McGregor: 'Vou nocautear no 1º round'

Na madrugada do próximo sábado, o brasileiro José Aldo subirá no octógono em Las Vegas para enfrentar Conor McGregor e recuperar em definitivo o título dos penas do UFC. O irlandês é o atual detentor interino do cinturão, já que venceu Chad Mendes no UFC 189, em julho, após o brasileiro ser cortado do evento por uma fratura na costela no final da preparação para a luta.

Entre as provocações de McGregor, o irlandês afirmou à época do UFC 189 que, para facilitar para Aldo, não o atingiria no corpo caso aparecesse em Las Vegas para lutar ainda que machucado. Em uma entrevista coletiva, chegou a ainda 'roubar' o cinturão do brasileiro. Por algumas vezes, Dana White já ficou entre ambos para evitar um enfrentamento em público.

Mais discreto que o rival, Aldo responde às cutucadas de forma mais comedida, apenas com palavras, sem encaradas ou "furtos". Na chegada à Las Vegas, o brasileiro se mostrou otimista e afirmou que a luta do próximo dia 12 não passará do primeiro round. "Se ficar em pé, vou nocautear. Se for para o chão, vou finalizar. Essa será a noite perfeita, eu vou ganhar!"

No último dia dois, em conferência por telefone com repórteres, José Aldo cravou: "Vou nocautear no primeiro round, não voltarei para o segundo assalto. Quando a luta termina dessa maneira não precisamos de revanche".

Durante sua preparação para o evento deste sábado, o manaura afirmou à FOX Sports norte-americana que "primeiramente, todos sabem que eu sou o campeão. Ele é apenas interino, ele só fala com o cinturão, mas todos têm ciência que eu sou o verdadeiro campeão." "Não me importo com o que ele fala, mas subirei no octógono e, quando vencer, tudo voltará ao normal", respondeu. "Eu vou ser o campeão, e o único campeão", completou Aldo.

Há alguns dias, o "Scarface" minimizou a importância de McGregor. "Já lutei com muitos atletas de primeira linha, e para mim ele é apenas mais um oponente que eu preciso ir lá e bater."

Ao final da luta, José Aldo não vê problema em esquecer a rivalidade com Conor. "Eu estou pensando muito na luta agora, mas depois que terminar, não vejo problema em cumprimenta-lo. Veremos como a luta será conduzida, mas estarei trabalhando assim como ele, portanto não vejo problema com isso."