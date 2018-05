Minotouro: 'É uma luta importante nesta fase da minha carreira'

O UFC São Paulo teve um aquecimento nesta quinta-feira, em um hotel de São Paulo, com a encarada dos lutadores que vão se enfrentar no sábado, no ginásio do Ibirapuera. Rogério Minotouro, que vai fazer a luta principal do evento contra Ryan Bader, numa revanche de um duelo que perdeu seis anos atrás, se mostra pronto.

Contando o card de São Paulo, essa é a terceira vez que uma luta com Gustafsson é cancelada. Como foi a mudança na preparação para encarar outro adversário?

A mudança foi grande. O Gustafsson tem características muito diferentes das do Ryan Bader, apesar dos dois gostarem da luta em pé e o Gustafsson também ser muito bom de queda. Mas eu acho que é diferente. O tamanho, a estatura, isso influencia muito no treinamento. Então eu tive de trocar os sparrings. Eu estava fazendo um treino para lutar com um cara maior, mais magro, e o Ryan é um cara menor, mas mais forte. Tive de trocar o estilo de trocação para colocar pra baixo, que é o estilo do wrestling, que eu acho que é o que o Ryan Bader vai tentar nessa luta.

A torcida se diz ansiosa para ver o confronto contra Bader. Qual a expectativa para encarar a luta em casa e atingir o objetivo esperado pelos brasileiros?

A expectativa é grande. É uma luta importante agora na fase da minha carreira. Eu vou fazer de tudo para nocautear e fazer uma grande apresentação para os brasileiros que forem lá no dia do evento. Acho que o Ryan Bader vai ter de se esforçar muito para fazer uma boa luta, porque eu estou muito motivado.

Você sofreu lesões no joelho e nas costas nos últimos anos. Mesmo com a fisioterapia, acredita que o seu desempenho pode ter sido comprometido?

Eu acho que foi comprometido no momento em que eu tive as lesões. Eu já venho fazendo acompanhamento na fisioterapia tem um tempo, estou muito bem acompanhado. Eu acho que as chances de lesões daqui até a luta são muito pequenas. Eu estou cuidando bastante nos treinos para não me lesionar e estar 100% no dia da luta.

Você enfrentou o Ryan Bader em 2010, no UFC 119, e perdeu por decisão unânime. O quanto acredita que ele mudou desde a última luta? E você?

Acho que a decisão foi muito apertada. Na verdade, ele ganhou o primeiro round, eu acho que ganhei o segundo. No terceiro eu estava ganhando até o finalzinho, onde ele conseguiu uma queda. Eu acho que isso mostrou que uma queda pode decidir um round e isso é muito subjetivo. Eu acho que os juízes se basearam na regra de wrestling. Eu já estava muito interessado nessa revanche e eu acho que agora estou em plenas condições de ganhar.

O resultado negativo do último confronto entre vocês estimula a revanche?

Estimula com certeza. Além do resultado, a forma como ele me venceu não convenceu muito. Ele fez mais uma luta pra pontuar do que para nocautear ou finalizar. A forma como foi a luta e como foi o resultado da luta me estimulam muito a tentar essa vitória de forma mais convincente.

O card principal conta com muitos outros brasileiros, como Thominhas, Thales Leites, Claudia Gadelha, Sergio Moraes e Warlley Alves. Para quem vai a sua torcida?

Todos eles são amigos que eu tenho no esporte e que eu aprendi a admirar pela forma que lutam e defendem a bandeira brasileira lá fora. Todos eles são grandes lutadores. O Thominhas Almeida também é um grande lutador, eu vou torcer muito por ele.

Quando

Sábado, dia 19, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

Ingressos

Podem ser obtidos no site ingressorapido.com.br. Para ver a pesagem, na sexta-feira, basta trocar um livro por entrada nas bilheterias do ginásio.

Card principal (início 0h)

Rogério Minotouro x Ryan Bader

Thomas Almeida x A. Morales

Cláudia Gadelha x Cortney Casey

Thales Leites x Krzysztof Jotko

Warlley Alves x Kamaru Usman

Serginho Moraes x Zak Ottow

Card preliminar (início 22h)

Cézar Mutante x J. Hermansson

Marcos Pezão x G. Antigulov

Johnny Eduardo x M. Gamburyan

Luis Henrique KLB x C. Colombo

Pedro Munhoz x Justin Scoggins

Francimar Bodão x D. Stewart