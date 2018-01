Em luta equilibrada, Cris Cyborg consegue manter seu cinturão

SÃO PAULO - A brasileira Cris Cyborg, em sua primeira defesa do título peso-pena, teve dificuldades diante da norte-americana Holly Holm, na atração principal do UFC 219, em Las Vegas (EUA), na madrugada deste domingo, 31.

Em uma luta muito equilibrada, com muitas trocas duras de golpes e movimentação, Cyborg conseguiu prevalecer e manter seu cinturão. Ambas terminaram o combate com um abraço em uma demonstração de "fair play", mas com os rostos bem marcados, demonstrando o quão dura foi a disputa. Ao final, os juízes decidiram de forma unânime em favor da brasileira (49-46, 48-47, 48-47).

Já o compatriota Edson Barboza, em luta pela categoria peso leve (até 70,3kg), foi derrotado pelo russo Khabib Nurmagomedov por decisão unânime (30-25, 30-25, 30-24). Apesar de uma pressão de Barbosa no início do combate, Nurmagomedov conseguiu alternar bem socos, chutes e algumas quedas que dificultaram o desempenho do brasileiro. O russo, especialista no wrestling, permanece invicto na organização e vem se destacando cada vez mais. Enquanto o campeão da categoria, o irlandês Conor McGregor, não define seu futuro no esporte, Nurmagomedov pode ter pela frente o campeão interino Tony Ferguson.

Resultados do UFC 219:

Card principal

Cris Cyborg derrotou Holly Holm por decisão unânime (49-46, 48-47, 48-47)

Khabib Nurmagomedov derrotou Edson Barboza por decisão unânime (30-25, 30-25, 30-24)

Carla Esparza derrotou Cynthia Calvillo por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Neil Magny derrotou Carlos Condit por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Dan Hooker derrotou Marc Diakiese com uma guilhotina no terceiro round

Card preliminar

Michal Oleksiejczuk derrotou Khalil Rountree por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Myles Jury derrotou Rick Glenn por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Matheus Nicolau derrotou Louis Smolka por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-25)

Marvin Vettori e Omari Akhmedov terminaram com um empate majoritário (28-28, 29-28, 28-28)

Tim Elliott derrotou Mark De La Rosa com um triângulo de mão no segundo round