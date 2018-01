Evento do UFC tem encarada tensa entre José Aldo e McGregor

Durante coletiva do UFC nesta sexta-feira, nos Estados Unidos, o brasileiro José Aldo e irlandês Conor McGregor protagonizaram uma confusão no momento da 'encarada'. O clima ficou tento e os lutadores foram apartados por Dana White, o presidente do UFC.

Aldo e McGregor trocaram provocações. O brasileiro, então, tentou dar uma cabeçada no irlandês. Os dois lutadores deixaram os cinturões de lado e tentaram partir para briga. Mas nada mais sério aconteceu até que eles deixassem a conferência.

"Ele (McGregor) ficou surpreso quando me viu. A cada dia que passa, eu vejo que ele é um palhaço. Ele gosta de ver todo mundo rir e fica feliz quando todos ficam rindo dele. Eu não vejo ele como nada, continuo achando. Que pena que eu não pude estar lá em julho, mas vou calar a boca dele em dezembro )", disse José Aldo.

O lutador brasileiro é dono do cinturão da categoria peso-pena (Aldo temo título linear). Já McGregor é campeão interino. A esperada luta entre os dois está marcada para o dia 12 de dezembro, em Las Vegas, na MGM Grand Garden Arena. "Vou encerrar a carreira dele", provocou McGregor.