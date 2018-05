Fãs incentivam lutadores antes do UFC São Paulo; Thomas Almeida rouba a cena durante pesagem

Faltando apenas um dia para o início do UFC São Paulo, que acontece neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, os fãs já entraram no clima da noite de combates. Centenas de pessoas confirmaram presença para ver a tradicional pesagem e encarada entre os lutadores.

Apesar da principal atração do evento ser o brasileiro Rogério Minotouro, em sua última encarada com Ryan Bader antes da luta, quem contagiou os amantes de MMA foi Thomas Almeida. A empolgação dos fãs gerou um coro de "Uh! Vai morrer!" Para o seu adversário Morales, que, por sua vez, usou do mesmo argumento para provocar Thominhas na hora da encarada e levar o público ao delírio.

Nas arquibancadas do Ibirapuera, a torcida do UFC já fala sobre a expectativa para o evento de sábado. "O UFC São Paulo é um show para terminar o ano", disse um dos fãs, enquanto outros confirmam: "Vai ser um sucesso".

PESAGEM

Pela manhã, os lutadores do UFC São Paulo participaram da tomada de peso oficial, que durou apenas uma hora. Sem contratempos, todos os confrontos foram confirmados, já que nenhum atleta apresentou problemas na balança. Apenas Warlley Alves, Pedro Munhoz e Manny Gamburyan precisaram pedir a toalha, mas bateram a pesagem.

UFC Fight Night

Sábado, dia 19, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo

Card principal (início 0h)

Rogério Minotouro x Ryan Bader

Thomas Almeida x A. Morales

Cláudia Gadelha x Cortney Casey

Thales Leites x Krzysztof Jotko

Warlley Alves x Kamaru Usman

Serginho Moraes x Zak Ottow

Card preliminar (início 22h)

Cézar Mutante x J. Hermansson

Marcos Pezão x G. Antigulov

Johnny Eduardo x M. Gamburyan

Luis Henrique KLB x C. Colombo

Pedro Munhoz x Justin Scoggins

Francimar Bodão x D. Stewart