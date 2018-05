'Freguês' de Tyson, Frank Bruno volta ao boxe aos 54 anos

O ex-campeão mundial dos pesos pesados Frank Bruno anunciou que vai voltar ao boxe. Mesmo aos 54 anos, o britânico garantiu que iniciou os treinos para retornar a competir. Sua última luta aconteceu há quase 20 anos, quando perdeu o título mundial para Mike Tyson, em março de 1996.

Bruno, aliás, foi freguês de Tyson e perdeu seus dois combates contra o lendário boxeador, ambos por nocaute técnico. No primeiro em 1989, ele desafiava o norte-americano pelos cinturões do Conselho Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. Já no segundo, era ele quem detinha o cinturão do Conselho Mundial e acabou perdendo.

Fora dos ringues, Frank Bruno foi diagnosticado com transtorno bipolar em 2003, doença que, segundo ele mesmo, o fazia sentir-se "suicida". O atleta precisou ser internado em clínicas psiquiátricas em três oportunidades, todas de forma forçada. "Eu tenho que voltar ao boxe, para tirar isso do meu sistema, porque não quero terminar em um hospital", declarou nesta segunda, em entrevista à rede britânica ITV.

Para voltar a competir, Bruno agora depende de uma licença do Comitê de Controle do Boxe Britânico, o que ainda não aconteceu. "O sr. Bruno não pediu uma aplicação ao comitê para ter a licença. E se recebermos esta aplicação, será avaliada como qualquer outra pelos funcionários", explicou o secretário geral do órgão, Robert Smith.

Ao longo de 14 anos como profissional, Frank Bruno disputou 45 lutas, com 40 vitórias, sendo 38 por nocaute, e cinco derrotas. Além dos resultados negativos contra Tyson, ele acumulou nocautes sofridos diante de James Smith, Tim Witherspoon e Lennox Lewis. Nestes últimos dois, desafiava o campeão mundial. O cinturão só veio em sua penúltima luta, contra Oliver McCall, em 1995, mas ele o perderia logo na sequência.