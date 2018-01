O lutador brasileiro do UFC Glover Teixeira vai entrar no octógono do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 7 de novembro, como favorito na luta contra o norte-americano Patrick Cummins. Mas quem vê o atleta de MMA (artes marciais mistas, da sigla em inglês) entre os melhores da categoria meio-pesado, com chances de tentar mais uma vez o cinturão da categoria, mal sabe as dificuldades que ele já passou para realizar o sonho de ser como o pugilista Mike Tyson.

“Eu ficava até a madrugada assistindo às lutas de Mike Tyson, era fã, ficava observando o jeito dele bater e no dia seguinte eu ‘descascava’ a bananeira na mão. E depois via filmes de lutas e quebrava as bananeiras com a canela. Era tudo como brincadeira, pois via ele batendo no saco de areia, ficava entusiasmado com isso e repetia no tronco”, conta Glover, mineiro da cidade de Sobrália. “A gente pegava lata de leite, punha cabo de vassoura e fazia um peso para treinar. Não tinha academia na minha cidade.”

O passatempo de criança foi o combustível para ele tentar a sorte no exterior. Decidiu ir para os Estados Unidos, para juntar dinheiro, e já chegou lá devendo US$ 10 mil, que ele levou dez anos para pagar com seu trabalho de jardinagem. “Cortava e plantava árvores nos quintais das mansões”, lembra.

Uma coincidência do destino colocou Glover pela primeira vez em um ringue. Um amigo inscreveu o rapaz para uma competição de queda de braço. “Só que chegando lá, a gente percebeu que era para lutar boxe. Podia ser qualquer um, punha capacete, luva de 18 onças e saía na porrada. Eram três rounds de um minuto. Foi a primeira luta da minha vida. Tinha cinco mil pessoas, veio a adrenalina e ganhei”, revela.

Depois ganhou outro combate e perdeu o seguinte, tudo no mesmo dia. “As duas primeiras lutas foram contra fortões, mas que não sabiam brigar. A última foi contra um cara que conhecia o boxe e perdi na decisão. No outro dia entrei para uma academia de boxe.”

Entre os trabalhos para levantar dinheiro e as horas em academias, Glover descobriu outra modalidade ao assistir aos vídeos de Royce Gracie. “Aí decidi aprender jiu-jítsu, mas sempre tentei treinar de tudo um pouco”, explica o lutador, que ficou invicto no MMA de 2006 a 2014, com 20 vitórias consecutivas. A invencibilidade caiu diante de Jon Jones, pelo cinturão da categoria. Na luta seguinte, perdeu para Phil Davis e desperdiçou a chance de ir atrás do título novamente.

ORIGENS

O nome do lutador veio da família. “Minha avó tinha um primo que chamava Glover, não sei se era nome ou sobrenome. Meu pai gostou e me batizou assim”, diz. Ele fala que sua família não gostou muito quando ele decidiu pelo esporte de combate. “Mãe nenhuma quer ver o filho lutar. Comecei com 22 anos e o Vitor Belfort já tinha sido campeão com 19. Achavam que era tarde, que era perigoso.”

Mas a persistência colocou Glover entre os melhores lutadores de sua categoria, com chances reais de brigar pelo cinturão. Para enfrentar Cummins, ele está pouco acima do peso e garante que vai estar em boa forma para a luta. “Estou com 100 kg, já estou no peso. Quero ganhar, e ganhar bonito. Vou buscar o nocaute.”

A balança só não é um adversário porque Glover vive longe de sua terra. “Gosto muito de comida mineira, mas não é um problema porque minha mulher é americana e não sabe fazer frango com quiabo, ou feijão tropeiro. É tranquilo. Mas se estiver em Sobrália, aí é problema. Só vou para lá depois da luta”, brinca Glover, que sonha voltar para Sobrália como um campeão do UFC. “Tudo que eu fiz já valeu a pena.”