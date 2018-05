'Gordinho' do UFC aposta no jiu-jítsu brasileiro para brilhar

Após uma sequência de cinco derrotas nas últimas seis lutas, sendo três delas consecutivas, o lutador norte-americano do peso-pesado Roy “Big Country” Nelson está animado para reverter o quadro neste sábado, no “UFC: Hendricks x Thompson”, contra Jared Rosholt, em Las Vegas.

Roy Nelson, conhecido como o ‘gordinho’ do UFC, é também um dos lutadores mais populares do evento. “Estou mais preparado. Mudei algumas coisas em minha preparação, treinei com Edson Paixão para evoluir meu jiu-jitsu brasileiro, pois fiquei muito tempo preso a um estilo de jiu-jitsu, e agora consegui evoluir”.

As últimas derrotas inclusive não saem tão fácil da cabeça de Roy Nelson. “Não penso em um oponente, eu penso em derrotas e em como fazer para melhorar. Já lutei duas vezes com vários adversários, e gostaria de lutar novamente, como Junior dos Santos”.

Ele se mostrou animado com a categoria dos peso-pesados. “A divisão está muito competitiva, com grandes atletas. Ela está sempre mudando, com novos lutadores, e gosto disso”.

O lutador diz que sente muito orgulho da popularidade que tem entre os fãs brasileiros de UFC. “Acho ótimo ser reconhecido no país de Minotouro e Minotauro”.