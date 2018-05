Há 30 anos, Mike Tyson conquistava seu primeiro título mundial dos pesos-pesados

Há exatos 30 anos, Mike Tyson se consagrava ao conquistar pela primeira vez o título de campeão mundial dos pesos-pesados do boxe. Considerado um dos maiores nomes de toda a história do esporte, o norte-americano foi o mais jovem lutador ao alcançar o feito, aos 20 anos. Na luta em questão, venceu Trevor Berbick, jamaicano naturalizado canadense, por nocaute.

Antes de levar o cinturão, Tyson possuía 27 vitórias. Destas, 25 foram por nocaute. O pugilista ocupava a posição de número dois do ranking e foi escolhido pelo então campeão Berbick para enfrentá-lo.

Logo no primeiro round do combate, o norte-americano demonstrou qual seria o caminho da luta, ao derrubar o adversário. No assalto seguinte, Berbick ficou totalmente desnorteado ao sofrer um cruzado de esquerda, que resultou no nocaute.

A hegemonia de Mike Tyson durou mais nove lutas, até 1990, quando acabou nocauteado por James Buster Douglas. Depois de 37 vitórias seguidas, esta foi a primeira derrota do lutador na carreira.