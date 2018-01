Holly Holm é a próxima desafiante de Ronda Rousey no UFC 195

O próximo embate de Ronda Rousey no UFC já está definido. A campeã dos pesos-galos será desafiada pela também norte-americana Holly Holm no UFC 195 no dia 2 de janeiro de 2016, no MGM Grand Arena, em Las Vegas (Estados Unidos). O anúncio foi feito pelo chefão Dana White, nesta sexta-feira, no Twitter. Dessa forma, o terceiro confronto entre Ronda e Miesha Tate continua na fila.

A lutadora Holly Holm entrou para o MMA depois de uma carreira expressiva no boxe - com 33 vitórias, duas derrotas e três empates. Em entrevista ao programa Good Morning America, da rede americana ABC, Ronda mostrou euforia para o próximo combate.

"Ela é a trocadora mais condecorada que nós temos no MMA como um todo atualmente. É definitivamente o meu maior desafio até hoje e estou muito empolgada", afirmou. "Não é como a média das lutadoras que eu enfrento. Será a melhor trocadora que eu já terei enfrentado, e a luta em pé foi algo que eu aprendi muito tardiamente na minha carreira", completou.

A vitória relâmpago após apenas 34 segundos de luta com a brasileira Bethe Correia, no Rio, manteve Ronda invicta. A lutadora soma 11 triunfos no primeiro round em 12 lutas na carreira no UFC. Apesar do retrospecto, a americana descarta uma luta "rápida e fácil". "Eu sempre me preparo para uma guerra de cinco rounds. Não existe adverária fácil até que você a vença. Holly Holm é o tipo de lutadora que sempre se preparou para 12 rounds de boxe", disse.