Júnior Cigano retorna ao octógono em disputa contra Stipe Miocic

Após ficar mais de um ano afastado por conta de lesão na mão, Junior dos Santos finalmente volta aos octógonos. Na noite deste sábado, o brasileiro vai enfrentar o norte-americano Stipe Miocic pelo UFC Fight Night, em Phoenix, nos Estados Unidos, com o objetivo de ser o próximo desafiante do cinturão dos pesos pesados pela terceira vez.

O combate entre os atletas era para ter ocorrido em maio, na luta principal do TUF Brasil 3 Final, em São Paulo. No entanto, Cigano sofreu uma fissura no dedão da mão esquerda faltando menos de um mês para a luta. Em seu lugar, o UFC chamou o também brasileiro Fabio Maldonado, que foi derrotado por Miocic por nocaute com apenas 37 segundos de confronto.

A última luta do brasileiro aconteceu em 19 de outubro de 2013, quando foi nocauteado por Cain Velásquez na luta pelo cinturão da categoria. Recuperado depois de "um ano difícil", Cigano espera acabar com a luta antes do quinto round. "A saudade para nocautear é imensa. É uma sensação inexplicável você treinar três, quatro meses, para chegar numa luta e encaixar um golpe e ver o oponente caindo", disse ao site oficial do UFC.

Mesmo assim, o brasileiro sabe que a missão não será fácil. Especialista em wrestling e também em boxe, Miocic tem apenas uma derrota em seu cartel de 13 lutas. Cigano acredita que o combate tem tudo para ter muita movimentação, apesar da luta ser pela categoria mais pesada do UFC. "O Miocic também é um cara rápido, que tem um boxe em linha, e teremos que estar em dia para escapar os golpes."

Caso vença nos Estados Unidos, Cigano pode disputar o cinturão pela terceira vez. Segundo colocado no ranking, o brasileiro está atrás do compatriota Fabricio Werdum, dono do cinturão interino e que irá desafiar Cain Velásquez pelo título definitivo dos pesos pesados. O croata-americano é o quarto da classificação, atrás também de Travis Browne.

OUTRAS LUTAS

Quatro meses após nocautear Ben Henderson, Rafael dos Anjos enfrentará o norte-americano Nate Diaz na segunda principal luta da noite. Se conseguir derrotar o irmão caçula de Nick Diaz, que enfrentará Anderson Silva em janeiro, o brasileiro se tornará um dos concorrentes a disputar o cinturão do peso leve contra Anthony Pettis.

Os pesos pesados serão os destaques da noite. Na terceira grande luta do card principal, o holandês Alistair Overeem enfrenta o seu compatriota Stefan Struve para se colocar novamente como um dos principais nomes da categoria. No outro combate, o brasileiro Gabriel 'Napão' Gonzaga pega o norte-americano Matt Mitrione.

BRASILEIRA

Além de cigano, a edição deste sábado terá apenas outro representante do Brasil no octógono. Na segunda luta do card preliminar, Claudia Gadelha enfrenta a polonesa Joanna Jędrzejczyk pela categoria peso palha. A brasileira, natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, possui 12 vitórias em seu cartel e continua invicta no mundo do MMA.