'Kelvin Gastelum vai ser surpreendido', afirma Vitor Belfort 

Protagonista da luta principal do UFC Fight Night, em Fortaleza, Vitor Belfort tenta reencontrar o caminho da vitória no dia 11 de março, quando vai encarar Kelvin Gastelum pela divisão dos pesos-médios. O brasileiro vem de duas derrotas seguidas por nocaute técnico, para Ronaldo Jacaré e Gegard Mousasi.

Por outro lado, o norte-americano soma duas vitórias consecutivas, contra Johny Hendricks e Tim Kennedy, e chega com moral para a sua primeira luta no Brasil. Mas os triunfos não assustam o 'Fenômeno', que já deixou claro: "Kelvin Gastelum vai ser surpreendido."

Mais jovem a conquistar um título do Ultimate, aos 19 anos, o brasileiro também não esconde a expectativa para o encontro com os fãs do País. "É uma coisa maravilhosa, não só por ser o meu povo, mas porque somos acolhedores," conta em entrevista ao Estado. Ele também diz que está fazendo o "possível e o impossível" em sua preparação para o próximo combate: "Estou confiante e motivado".

Aos 39 anos, Vitor Belfort fará sua 38º luta profissional, com um cartel de 25 vitórias. Apesar dos bons números, são as recentes derrotas que estão despertando o alerta dos fãs. O lutador, que chama a atenção pelos golpes explosivos, chegou a ser cobrado pela sua postura no octógono e declarou que iria assumir o compromisso de voltar mais forte e agressivo. "É importante que haja mudança e que seja completa, então mudei em tudo e continuo," conta.

Questionado sobre os seus próximos passos, Belfort reafirma que não pensa na aposentadoria e diz "só pensar em vitórias" sem se importar com os adversários. "Eu já estou enfrentando a nova geração, não escolho muito, o valor do lutador está em quem ele já enfrentou e eu quero encarar os mais duros".

POLÊMICA

Em uma recente declaração, Anderson Silva ironizou a possibilidade de lutar novamente contra Vitor Belfort. Chegou a dizer que "não tem motivo para enfrentar o Vitor. O que eu poderia fazer de melhor do que aquele nocaute (pelo UFC 126, em 2011)? Só se começasse a luta, eu desse um espirro e ele caísse".

Em tom descontraído, Vitor Belfort conta que o Spider "é muito brincalhão". "Com certeza foi só uma brincadeira. Vou jogar teia nele". Mas, também compartilha que não tem "desejo nenhum" de encarar Anderson. "O único motivo que eu tenho de fazer uma luta hoje é se envolver muito dinheiro".

Sobre a última encarada entre os dois, que aconteceu em 2011, Spider venceu a luta com um nocaute no primeiro round. Na ocasião, Belfort diz que "foi um dia de glória dele, e eu ganho lição em tudo, nas vitórias e nas derrotas".

CONFIRA O CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-médio: Vitor Belfort x Kelvin Gastelum

Peso-meio-pesado: Maurício Shogun x Gian Villante

Peso-leve: Edson Barboza x Beneil Dariush

Peso-leve: Michel Trator x Josh Burkman

Peso-galo: Bethe Correia x Marion Reneau

Peso-médio: Paulo Borrachinha x Alex Nicholson