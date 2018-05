Kevin Randleman, ex-campeão dos pesados do UFC, morre aos 44 anos

O UFC está de luto. Na última quinta-feira, o ex-campeão dos pesos pesados Kevin Randleman morreu devido a complicações por causa de uma pneumonia. Ele tinha 44 anos de idade e era casado com Elizabeth e tinha quatro filhos.

Randleman sempre chamou atenção por ser um lutado muito atlético no octógono. Praticante de wrestling, ele estreou no MMA (artes marciais mistas, da sigla em inglês) em 1996 justamente no Brasil, quando venceu um torneio de três lutas na mesma noite.

Em 1999 ele foi contratado pelo UFC e em seu primeiro combate ganhou do ex-campeão dos pesados, Maurice Smith. A vitória o colocou na disputa do cinturão da categoria, que estava vago, contra Bas Rutten. Mas ele perdeu em decisão polêmica.

Só que houve uma reviravolta pouco depois, com Rutten abrindo mão do cinturão. Randleman teve nova oportunidade e não desperdiçou, ganhando de Pete Williams. Depois manteve o cinturão em vitória sobre o brasileiro Pedro Rizzo.

Ainda em 2000, Randleman perdeu o cinturão para Randy Couture e decidiu descer de categoria e foi para os meio-pesados. Encarou Chuck Liddell e perdeu. Sua vitória sobre o brasileiro Renato Sobral foi a última no UFC. Depois, foi para o japonês Pride, teve uma carreira irregular e terminou com um cartel de 17 vitórias e 16 derrotas no MMA.