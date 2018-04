Machida surpreende e ganha UFC em Barueri no primeiro round

Conhecido pelo seu estilo de luta não empolgante em que espera a chegada do adversário para contra-atacar, Lyoto Machida levou o Ginásio José Corrêa ao êxtase depois de nocautear CB Dollaway pelo UFC Fight Night Combate em apenas um minuto e dois segundos do primeiro round. No duelo, que ocorreu em Barueri, pelos pesos médios, o carateca cumpriu a promessa que havia feito de surpreender e acertou um chute que quebrou a costela do norte-americano.

Mesmo sabendo do perigoso contra-ataque do brasileiro, Dollaway não teve medo e partiu para cima. Lyoto conseguiu se defender e fez com que sua movimentação confundisse o norte-americano. Até que de forma muito rápida, o carateca acertou um belo chute com a perna esquerda na costela do adversário. Dollaway sentiu dores na hora e empolgado, Machida atacou-o com uma sequência de socos no chão, até que o combate fosse paralisado com um minuto e dois segundos ainda do primeiro round.

Após ter o seu braço levantado, Lyoto demonstrou toda a sua felicidade. "Queria agradecer a todos que vieram de longe pelo carinho. O CB é um cara duro, entrou, ele sentiu, tem grandes vitórias e merece o nosso respeito", disse. O norte-americano teve que atendimento ainda no octógono e se dirigiu aos vestiários com a mão na costela, sentindo fortes dores.

Apesar de na última quinta-feira ter dito achar que nomes como Luke Rockhold e Ronaldo Jacaré estão na sua frente pela disputa do cinturão, Lyoto se dispôs a brigar tentar uma revanche contra Chris Weidman. "To esperando o Dana White escolher o próximo, porque o meu objetivo é o cinturão".

CONFIRA OS RESULTADOS DO UFC FIGHT NIGHT EM BARUERI:

CARD PRINCIPAL

Renan Barão ganhou de Mitch Gagnon por finalização no terceiro round

Patrick Cummins derrotou Antonio Carlos "Cara de Sapato" Junior por decisão unânime

Rashid Magomedov venceu Elias Silvério por nocaute técnico no terceiro round

Erick Silva ganhou de Mike Rhodes por finalização no primeiro round

Daniel Sarafian venceu Junior Alpha por nocaute técnico no segundo round

CARD PRELIMINAR

Marcos Pezão venceu Igor Pokrajac por nocaute técnico no primeiro round

Renato Carneiro ganhou de Tom Niinimaki por nocaute técnico no segundo round

Hacran Dias venceu Darren Elkins por decisão unânime

Leandro Issa ganhou de Ulka Sasaki por nocaute técnico no segundo round

Tim Means derrotou Marcio Lyoto por decisão dividida

Vitor Miranda venceu Jake Collier por nocaute técnico no primeiro round