Mackenzie Dern fica acima do peso, mas poderá lutar no UFC Rio

Faltando apenas um dia para o UFC Rio, os atletas se apresentaram na Jeunesse Arena nesta sexta-feira para a pesagem oficial do evento. Quando todos as lutas estavam quase confirmadas, Mackenzie Dern subiu na balança e ultrapassou 3,2kg o limite de peso de sua categoria.

+ Com histórico vencedor, Vitor Belfort e Lyoto Machida enfim se enfrentam

A norte-americana naturalizada brasileira chegou a marca de 55,8kg para o combate peso palha contra Amanda Cooper. O peso superou o limite permitido pela organização e gerou clima de tensão entre as lutadoras, que protagonizaram a encarada mais tensa do card. A rival de Mackenzie, que fez sua parte e cravou 52,6kg, número limite da categoria, se recusou a cumprimentar a sua adversária duas vezes.

Apesar do contratempo, o UFC confirmou que a luta vai acontecer. Mackenzie terá de pagar 30% do valor da sua bolsa, mas poderá subir no octógono neste sábado.

Fora da confusão, Amanda Nunes e Raquel Penningtone confirmaram o duelo principal da noite. A brasileira subiu ao palco e levou o público ao delírio. Sua rival arrancou os tradicionais gritos dos fãs com o típico "Hu! Vai morrer!".

Mackenzie Dern subiu na balança e ultrapassou 3,2kg o limite de peso de sua categoria. #UFCRIO pic.twitter.com/4005x9WUmH — Andreza Galdeano (@GaldeanoAndreza) 11 de maio de 2018

Amanda Nunes chega ao combate para a sua terceira defesa de cinturão. Antes, ela derrotou Ronda Rousey e Valentina Shevchenko. Durante a pesagem, a brasileira animou os fãs ao agradecer a presença do público e afirmar que seguirá como detentora do título de sua categoria.

A tomada de peso durou cerca de trinta minutos. Com a luta entre Mackenzie e Amanda Cooper confirmada, todos os duelos estão programados. Antes dos lutadores do UFC Rio subirem na balança, o evento empolgou os torcedores com a participação de Ketlen Vieira, Polyana Viana e Paulo Borrachinha em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs.

INGRESSOS

O Ultimate promete um ginásio lotado neste sábado. Para quem está pensando em garantir ingressos, ainda dá tempo. No site oficial do UFC, restam entradas disponíveis, com preços que variam entre R$ 125 e R$ 1.800.

Confira os pesos registrados no evento desta sexta-feira:

CARD PRINCIPAL

Peso-galo (até 61,2kg)*: Amanda Nunes (61,2kg) x Raquel Pennington (61,2kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ronaldo Jacaré (84,4kg) x Kelvin Gastelum (83,9kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Mackenzie Dern (55,8kg)** x Amanda Cooper (52,6kg)

Peso-galo (até 61,7kg): John Lineker (61,7kg) x Brian Kelleher (61,7kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Vitor Belfort (83,5kg) x Lyoto Machida (84,4kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-médio (até 84,4kg): Cézar Mutante (84,4kg) x Karl Roberson (83,9kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Alexey Oleynik (106,6kg) x Júnior Albini (120,7kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Davi Ramos (70,8kg) x Nick Hein (70,8kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Elizeu Capoeira (77,6kg) x Sean Strickland (77,1kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Warlley Alves (77,6kg) x Sultan Aliev (77,6kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Thales Leites (84,4kg) x Jack Hermansson (84,4kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Alberto Miná (77,6kg) x Ramazan Emeev (77,6kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Markus Maluko (84,4kg) x James Bochnovic (84,4kg)