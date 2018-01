Maicon Andrade volta a lutar após medalha olímpica nos Jogos do Rio

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, Maicon Andrade retorna às competições neste fim de semana, quando participa do Grand Prix de Baku, no Azerbaijão, evento que fecha o calendário internacional do taekwondo reunindo os melhores atletas da temporada.

O lutador vê a competição como o primeiro passo para a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ainda que ainda faltem três anos e meio para a competição e os critérios de qualificação não estejam definidos.

"O Grand Prix é a competição que garante um cara na Olimpíada. Um GP como esse no final do ano pode me colocar bem no ranking nessa virada de 2017. Eu tenho de pensar em ganhar a seletiva (nacional) e estar bem ranqueado. Parte dos critérios é baseada em ranking internacional", comentou ele, via assessoria de imprensa.

Apesar da medalha conquistada no Rio na categoria olímpica +80kg (que engloba duas categorias da federação internacional), Maicon é só o 15.º do ranking mundial da +87kg.