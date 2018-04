Mayweather treina inspirado em Rocky Balboa e corta lenha

De olho na 'superluta' contra o filipino Manny Pacquiao, a acontecer no dia 2 de maio, em Las Vegas, o estadunidense Floyd Mayweather vem se inspirando em Rocky Balboa e realizando treinos, no mínimo, alternativos. Nesta segunda-feira, o pugilista divulgou um vídeo em seu Instagram em que treina cortando lenha, assim como o personagem de Silvester Stallone em 'Rocky IV'.

www.themoneyteam.com Um vídeo publicado por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Mar 15, 2015 às 9:43 PDT

Desde que foi confirmada a luta contra Pacquiao, Mayweather vem divulgando fotos e vídeos de sua preparação na rede social, desde o tradicional 'punching ball' até arremessos com bolas de basquete. Antes de ser confirmado, o confronto passou por nada menos que cinco anos de negociações. Os cartéis de ambos é impressionante: Mayweather venceu todas as 47 lutas que disputou, sendo 26 finalizadas por nocaute. Já Pacquiao soma 57 vitórias com 38 nocautes, além de cinco derrotas e dois empates.

Os estilos diferentes dos dois lutadores também apimentam o combate: enquanto Mayweather exala extravagância e 'ostentação', Pacquiao é político em seu país e se envolve em causas filantrópicas, além de se expor menos do que o adversário. Dentro do ringue, ambos também são considerados 'opostos': Floyd é dono de uma defesa praticamente 'impermeável' e adota um estilo mais cuidadoso. Já o filipino é adepto da luta franca, com agressividade e velocidade. Se depender das especulações de que ambos dividirão um prêmio de US$ 200 milhões, Mayweather ainda terá muito o que exibir em suas redes sociais.