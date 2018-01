McGregor acirra rivalidade e diz que vai 'quebrar a cara' de Mayweather

Conor McGregor e Floyd Mayweather Jr. sequer competem na mesma modalidade, mas a rivalidade entre eles tem crescido nos últimos tempos. Há quem sonhe com um combate entre os dois astros, e eles mesmos indicam que esta luta pode acontecer. Em plena véspera de Natal, McGregor encontrou tempo para mais uma vez disparar contra o desafeto.

"Eu vou quebrar a cara dele", escreveu o lutador, talvez o principal nome do UFC na modalidade, em sua página no Twitter, em uma postagem com a foto do boxeador Mayweather.

I am going to break his face pic.twitter.com/sI5jxpVGQN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 24 de dezembro de 2016

Com o destaque de McGregor no UFC, os fãs começaram a levantar a possibilidade de ele enfrentar Mayweather, um dos maiores nomes do boxe nos últimos tempos e que passou a carreira invicto. Para a realização deste combate, no entanto, o boxeador teria que retomar as atividades, uma vez que já se aposentou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da empolgação dos fãs e, aparentemente, dos atletas com esse possível encontro, ele deve ficar apenas nas provocações. O presidente do UFC, Dana White, já ironizou a proposta e garantiu que Mayweather sequer teria chance diante de McGregor.