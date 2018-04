McGregor provoca Mayweather em pesagem de luta e promete: 'Vou tirá-lo do trono'

Em uma luta cercada de polêmica e vista por muitos como um "circo", uma vez que um dos envolvidos sequer é boxeador profissional, o norte-americano Floyd Mayweather e o irlandês Conor McGregor se enfrentarão no início da madrugada deste domingo (pelo horário de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), onde as cifras astronômicas do combate, principalmente, chamam a atenção.

O embate está sendo chamado de "Fight Money" pelo fato de o total de receitas que o envolve, entre premiações dos lutadores, patrocínios, ingressos e vendas de pacotes de pay-per-view, poder bater na casa de US$ 619 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão).

Considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Mayweather é tido como grande favorito pelos especialistas. O próprio cartel do pugilista comprova isso. Invicto ao longo de sua gloriosa carreira, acumula 49 vitórias em 49 combates, sendo 26 delas por nocaute, e se tornou campeão mundial de cinco diferentes categorias de peso.

A pesagem da luta foi realizada na noite desta sexta-feira, em evento também concorrido em Las Vegas, onde McGregor mostrou a habitual irreverência ao gritar para comemorar o fato de ter ficado abaixo do peso máximo combinado para o combate, que foi de 69,8kg. A balança escalonada em libras apontou que ele está com cerca de 69,4kg, enquanto o astro da casa registrou perto de 67,8kg.

Depois disso, na tradicional encarada de véspera de luta, McGregor começou a gritar uma série de frases para tentar intimidar Mayweather, que ouviu calado as provocações. Na sequência, em breve entrevista no local, o irlandês prometeu: "Eu vou manter o meu ritmo e ele não vai conseguir me acompanhar no ringue. Vai ser a pior forma que vocês o verão na vida dele. Eu vou tirar o trono dele". Para completar, disse que seu rival está "assustado".

O "show" do astro do MMA, porém, não impressionou Mayweather, que apenas sorriu de forma irônica após o irlandês sair de cena e ser festejado por torcedores do seu país que foram até Las Vegas para apoiá-lo de perto. O boxeador garante que vai acabar com esta euforia irlandesa e avisou: "Eu sei o que é preciso para ganhar uma luta deste tamanho... Vejo ele falando muito, mas ele não vai me achar". E o norte-americano também exaltou o seu cartel para exibir confiança em mais uma vitória. "Quarenta e noves vezes eu entrei no ringue e nas quarenta e nova eu saí vencedor. Amanhã será mais uma delas".

Dois dias antes da pesagem, na entrevista coletiva oficial da luta, McGregor chegou a dizer que Floyd não passaria do segundo round, mas o norte-americano rebateu afirmando que vai dar uma "aula de boxe" ao adversário. A chance de calar o "fanfarrão" e faturar alto com a luta (apenas a sua bolsa é estimada em US$ 230 milhões) o fez abandonar a aposentadoria, ocorrida em 2015. Aos 40 anos de idade, o astro também prometeu nesta semana que este será o combate derradeiro de sua carreira, que ele poderá finalmente fechar de forma invicta com a incrível marca de 50 vitórias.