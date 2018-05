McGregor se atrasa, rouba cinturão de Alvarez e promove confusão durante coletiva

Conor McGregor conseguiu promover mais uma confusão. Dessa vez, o lutador irlandês atrasou cerca de 20 minutos na coletiva de imprensa do Ultimate, que aconteceu na quinta-feira, no teatro do Madison Square Garden. Não satisfeito com a primeira provocação, o "Notório" ainda roubou o cinturão de Eddie Alvarez, que não aguentou as "gracinhas" do adversário.

Alvarez já mostrou sua irritação antes da chegada de McGregor, “Ei, cadê o meu adversário? Onde está ele? Eu não sei o que vou fazer. Eu nem tenho um oponente. Quer saber, quando ele vier vocês podem me ligar", afirmou durante sua saída do salão. Pouco depois, o irlandês entrou no evento dançando.

O americano só saiu dos bastidores quando viu seu cinturão nas mãos do oponente, em resposta, jogou uma cadeira em McGregor, o que quase resultou em uma grande confusão, interrompida por Dana White, presidente do Ultimate.

O duelo entre os lutadores está marcado para acontecer no sábado, pelo UFC 205, em Nova York. Conor McGregor e Eddie Alvarez brigam pelo título dos pesos-leves.

CARD PRINCIPAL

Peso-leve: Eddie Alvarez x Conor McGregor

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Stephen Thompson

Peso-palha: Joanna Jedrzejczyk x Karolina Kowalkiewicz

Peso-médio: Chris Weidman x Yoel Romero

Peso-meio-médio: Kelvin Gastelum x Donald Cerrone

Peso-galo: Miesha Tate x Raquel Pennington

CARD PRELIMINAR

Peso-pena: Frankie Edgar x Jeremy Stephens

Peso-leve: Khabib Nurmagomedov x Michael Johnson

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Belal Muhammad

Peso-leve: Jim Miller x Thiago Pitbull

Peso-médio: Rafael Natal x Tim Boetsch

Peso-galo: Liz Carmouche x Katlyn Chookagian