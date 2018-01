McGregor volta a provocar Aldo: 'Não quer estar aqui'

Após o treino aberto do UFC 194 desta quinta-feira, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, o irlandês Conor McGregor voltou a apontar o dedo para o brasileiro José Aldo, rival deste sábado em luta que vale o cinturão dos Penas. McGregor afirmou que Aldo 'mal pode esperar para tudo acabar'.

"Eu sinto que ele está algemado. Ele não quer estar aqui, está sendo forçado a estar aqui. Sinto que ele está confuso, não sabe onde está, mal pode esperar para tudo acabar. É isso que eu vejo em seus olhos", disse o irlandês, que vem provocando o brasileiro há meses.

Otimista, José Aldo afirmou que o 'falatório' de Conor McGregor não atrapalha em sua preparação para a luta: "Isso já ficou para trás, não estou nem aí pro que ele falou ou deixou de falar. Só me preocupo comigo. Tenho que chegar lá dentro e fazer o meu trabalho. Se for em pé, vou nocautear. Se for no chão, vou finalizar. Ou ganho por pontos. Não tem como. Onde a luta cair eu vou ganhar".

Porém, perguntado se respeita José Aldo como seu adversário, o atual detentor do cinturão interino preferiu amenizar: "Respeito, para mim, você conquista na batalha. Se o Aldo entrar lá e der tudo de si, ele terá o meu respeito."

A luta entre José Aldo e Conor McGregor será o evento principal da noite deste sábado no UFC 194. Outros cinco brasileiros também subirão ao octógono em busca da vitória: Márcio Lyoto, Léo Santos, Warlley Alves, Demian Maia e Ronaldo Jacaré.

UFC 194

12 de dezembro, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL - a partir de 1h (horário de Brasília)

Peso-pena: José Aldo x Conor McGregor

Peso-médio: Chris Weidman x Luke Rockhold

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Yoel Romero

Peso-meio-médio: Demian Maia x Gunnar Nelson

Peso-pena: Max Holloway x Jeremy Stephens

CARD PRELIMINAR - a partir de 22h (horário de Brasília)

Peso-galo: Urijah Faber x Frankie Saenz

Peso-palha: Tecia Torres x Jocelyn Jones-Lybarger

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Colby Covington

Peso-leve: Léo Santos x Kevin Lee

Peso-leve: Joe Proctor x Magomed Mustafaev

Peso-leve: John Makdessi x Yancy Medeiros

Peso-meio-médio: Court McGee x Márcio Lyoto