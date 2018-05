Minotouro se diz pronto para revanche com Ryan Bader no UFC São Paulo

Um dos grandes nomes brasileiros do MMA, Rogério Minotouro será a principal atração do UFC São Paulo, que acontece sábado, no ginásio do Ibirapuera. Ele enfrentará o norte-americano Ryan Bader em revanche muito esperada, em card que terá ainda as presenças de Thominhas, Thales Leites, Claudia Gadelha, Serginho Moraes e Warlley Alves, entre outros.

No último confronto entre os lutadores, em 2010, Minotouro perdeu por decisão unânime, resultado que não atinge o baiano nem deixa marcas. “Eu vou fazer de tudo para nocautear. Acho que o Ryan vai ter de se esforçar muito para fazer uma boa luta, porque eu estou muito motivado”, disse ao Estado.

O brasileiro, atual número nove no ranking dos meio-pesados, vem de uma vitória marcante sobre Patrick Cummins, quando ganhou por nocaute no primeiro round no UFC 198, em maio. Seu próximo adversário acumula quatro vitórias nos últimos cinco confrontos.

“Foi uma luta muito apertada aquela. Eu já estava interessado nessa revanche e acho que agora estou em plenas condições de ganhar. Minha evolução foi muito grande de seis anos para cá. Eu acho que ele evoluiu também na parte de boxe, mas a minha evolução na parte de defesa de queda foi muito maior.”

Aos 40 anos, o lutador refuta a ideia de aposentadoria, ao contrário de seu irmão gêmeo Minotauro, que decidiu parar no ano passado e virou embaixador do UFC. Minotouro, por sua vez, garante que terá um bom desempenho no octógono em São Paulo.

“Estive fazendo alguns testes para saber como está o meu rendimento físico nos últimos anos e tenho ficado bastante satisfeito com os resultados. Meu corpo está bem. Quando eu sentir que não estou mais em alto rendimento, acho que esse será o momento de pensar em parar. Por enquanto, essa possibilidade está bem longe.”

Mesmo descartando a possibilidade de parar, Minotouro adianta que seu futuro não será longe do esporte. Ele pretende dar continuidade ao trabalho com 14 mil alunos nas academias Team Nogueira pelo Brasil e com as 900 crianças no projeto social do Instituto Irmãos Nogueira em seis comunidades do Rio. “Realmente o meu objetivo é continuar fazendo esse trabalho, com ainda mais energia e intensidade”, afirma.