Na volta aos ringues, Popó derrota 'El Chino' por nocaute

Popó voltou ao boxe em grande estilo. Mais de três anos depois de ter feito sua última luta, ele derrotou na noite deste sábado o argentino Mateo "El Chino" Verón por nocaute no terceiro round em combate válido pela categoria super meio-médio (até 69 quilos). Antes, ele já havia mandado o rival para a lona três vezes - uma no primeiro e duas no terceiro assalto.

O brasileiro havia dito que liquidaria o combate no segundo round, e quase acertou sua previsão. Com 1min10s de luta ele mandou uma bomba de direita no rosto do argentino, que caiu pela primeira vez. Assim que o rival se levantou ele foi para cima tentando definir a vitória, mas faltou coordenação nos golpes para conseguir o objetivo.

O intervalo para o segundo round parece ter feito bem ao argentino, que equilibrou o combate e até conseguiu acertar alguns golpes no brasileiro - dando a impressão de que iria engrossar para Popó - que poderia sentir a falta de ritmo se a luta se arrastasse por muito tempo.

Mas veio o terceiro round, e desta vez Popó foi muito preciso para encaixar os golpes. Derrubou "El Chino" logo aos 30 segundos, o mandou para o chão de novo pouco depois e por fim o demoliu com potente "upper" que o atingiu no queixo.

Assim que o argentino caiu ficou claro que não se levantaria mais, por isso Popó já começou a comemorar com muita vibração. Dois de seus quatro filhos entraram no ringue para festejar com ele, e logo em seguida sua mulher também subiu e o abraçou emocionada.

A vitória deste sábado foi a 40ª de Popó em 42 combates, com 34 nocautes. O brasileiro de 39 anos, que tem quatro títulos mundiais em sua carreira, planeja chegar a mais uma luta valendo o cinturão de campeão do mundo na categoria meio-médio (até 66 quilos) por alguma das associações de boxe.

Para ter o direito de desafiar o campeão ele precisa retornar ao ranking. Por esse motivo, a ideia é voltar a lutar ainda este ano - novamente no Brasil e, muito provavelmente, em Santos outra vez.