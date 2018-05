Ouro no Rio, Robson Conceição domina americano e vence 1ª luta como profissional

Medalhista de ouro do Brasil na categoria até 60kg do boxe dos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, Robson Conceição começou bem a sua carreira como profissional. Naquele que foi o seu primeiro combate após se profissionalizar, o pugilista baiano venceu o norte-americano Clay Burns por pontos, na noite deste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em um combate no qual dominou o seu adversário durante todo o tempo.

O brasileiro castigou Burns e acabou tendo a sua vitória confirmada com decisão unânime dos juízes. A luta valeu pela categoria até 59kg no ginásio Thomas & Mack Center, que poucas horas mais tarde terá como principal atração o combate entre o filipino Manny Pacquiao e o norte-americano Jessie Vargas.

A luta entre Robson e Burns teve apenas seis rounds e a contagem final dos juízes apontou vantagem de 60 a 54 a favor do brasileiro de 28 anos, que havia encerrado a sua carreira como pugilista amador justamente nos Jogos Olímpicos do Rio.

Batido por Robson neste sábado, Burns, de 29 anos, acumulou a sua terceira derrota em nove lutas como profissional. Tem também no seu cartel outras quatro vitórias e dois empates.

Antes de iniciar bem a sua trajetória como profissional neste sábado, o brasileiro trilhou uma grande carreira como amador. Além do ouro olímpico no Rio, ele ganhou uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, em 2011, e em Mundiais teve dois pódios - prata em 2013, em Almaty (Casaquistão), e bronze, dois anos depois, em Doha (Catar).